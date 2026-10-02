У зоні Чорнобиля 'нашестя' вужів: дослідники пояснили, що відбувається

Вони відрізняються від інших змій "жовтими вухами" – яскраво-вираженими мітками на голові.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зараз можна зустріти багато вужів – змії вилізають зі схованок, щоб погрітися на сонці перед настанням холодів.

Як пояснили у заповіднику, така поведінка притаманна цим плазунам у вересні.

"Якщо у вересні вам раптом зустрівся вуж - не поспішайте дивуватися. Осінь для нього ще не означає кінець активного сезону. Поки сонце вдень ще добре прогріває землю, вужі користуються теплими годинами: вибираються зі схованок, гріються на сонці, полюють і набираються сил перед холодами", - зазначають дослідники.

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За їхніми словами, із настанням прохолодних ранків "прогулянки" вужів стають дедалі коротшими. Адже метаболізм сповільнюється, активність зменшується, і вужі поступово готуються до зимівлі. Для цього вони шукають надійні укриття - нори, порожнини під корінням, купини, тріщини та інші місця, де можна перечекати холод.

"Цікаво, що в цей період вуж може здаватися особливо повільним і навіть трохи "замисленим". Насправді ж він просто економить дорогоцінне тепло. Літо відступає. Дні коротшають. А вужі вже знають: не варто поспішати - скоро зима", - пояснюють фахівці.

Що треба знати про вужа звичайного

Вуж звичайний (Natrix natrix) – вид змій родини полозових (Colubridae), підродини вужевих (Natricinae). Поширений у більшій частині Європи та Західної Азії – від Британських островів і Піренеїв до Уралу тощо.

Вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" – яскраво-вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самиці більші за розміром самців, іноді досягають до 1,5 метрів, але найчастіше розміри не більше метра.

Це типовий мешканець водно-болотних екосистем. Має статус LC (Least Concern, найменший ризик) у червоному списку МСОП, охороняється Бернською конвенцією та включений до низки регіональних червоних списків і червоних книг в Україні та інших європейських країнах. Неотруйна змія, безпечна для людини.

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику активізувалися вовки. За словами фахівців, у вересні вовче життя поступово переходить у "осінній режим". Після літнього періоду, коли вовчиця вигодовувала вовченят, молодняк уже стає значно самостійнішим, вовченята вчаться полювати, тренуються переслідувати здобич і дедалі більше часу проводять разом із дорослими. Зараз вовки багато рухаються, перевіряють свої маршрути, залишають запахові мітки та полюють.

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