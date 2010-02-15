На Харківщині стрибнув з мосту в річку 17-річний хлопець

В Ізюмі Харківської області з мосту в річку стрибнув і потонув 17-річний юнак.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС облдержадміністрації Володимира РОСОХУ.

За попередніми даними, поінформував В.РОСОХА, причиною такої поведінки юнака стало нерозділене кохання. Триває слідство.