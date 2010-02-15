В Україні стартував конкурс карикатур з прав людини за темою “Дискримінація”.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті конкурсу, захід має на меті привернути увагу до дискримінації людини за різними ознаками в Україні та закликати суспільство до толерантності.

«Дискримінація як обмеження чи надання прав людині в залежності від її статі, віку, стану здоров’я, соціального чи майнового статусу, політичних, релігійних чи інших поглядів, кольору шкіри чи раси, етнічного та соціального походження, місця проживання та за мовними чи іншими ознаками, є достатньо поширеним явищем у країні», - зазначають організатори конкурсу.

Так, за даними Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини, в Україні найбільш поширеною є дискримінація за віком, станом здоров’я, майновим статусом та статтю. Міжнародні організації також окремо наголошують на зростанні випадків антисемітизму, расизму й насильницьких злочинів, вчинених на ґрунті дискримінації.

«Найстрашніше те, що громадськість сприймає це як норму життя, а певні політики навіть підтримують і роздмухують такі настрої», - заявляють в оргкомітеті конкурсу.

У конкурсі можуть взяти участь тільки карикатуристи з України. Обрання переможців здійснюватиметься конкурсною комісією, до якої увійдуть правозахисники України та Білорусі. Конкурсні роботи повинні торкатися проблем дотримання та реалізації прав людини в сучасному українському суспільстві. Головними дійовими особами робіт можуть бути політичні події чи політичні лідери, проте в будь-якому разі вони повинні стосуватися проблем дотримання прав людини та заданої тематики.

Роботи приймаються до 1 березня цього року. Оголошення переможців і виставка робіт пройде 27 березня – 1 квітня.

Організаторами конкурсу є Асоціація карикатуристів, Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) при допомозі Міжнародного фонду “Відродження”.

Роботи потрібно надсилати на адресу УГСПЛ.