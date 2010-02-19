У Харкові знайшли розтерзане собаками тіло 60-річної жінки
18:55, 19 лютого 2010Разное
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Обставини смерті встановлюють
У Харкові знайдено розтерзане собаками тіло 60-річної жінки.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, тіло жінки було знайдене 18 лютого на території густонаселеного житлового масиву Салтівка поблизу кафе «La notte» (район Журавлівського гідропарку).
Судячи з характеру ран, жінку розтерзали собаки, зазначила Л.ВОЛКОВА. Проте, додала вона, це попередня версія.
Правоохоронці і медики встановлюють обставини та причини смерті жінки.
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