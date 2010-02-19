У Харкові знайшли розтерзане собаками тіло 60-річної жінки

У Харкові знайдено розтерзане собаками тіло 60-річної жінки.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, тіло жінки було знайдене 18 лютого на території густонаселеного житлового масиву Салтівка поблизу кафе «La notte» (район Журавлівського гідропарку).

Судячи з характеру ран, жінку розтерзали собаки, зазначила Л.ВОЛКОВА. Проте, додала вона, це попередня версія.

Правоохоронці і медики встановлюють обставини та причини смерті жінки.