Ющенко візьме участь в ювілейному автопробігу «Запорожців»

Третій Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у святкуванні 50-річного ювілею випуску першого українського автомобіля «ЗАЗ-965», яке відбудеться у липні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сьогодні повідомив у Львові під час зустрічі з представниками ЗМІ Західної України.

«Я також маю «Запорожця», 27 кінських сил, 1961 року народження, я ним дуже пишаюся - назвав його Тарас. Цей «Тарасик» минулого року переміг у конкурсі «Молода надія». Це річ, якою можна гордитися. Я із задоволенням прийму участь у святкуванні, адже це частина нашої історії, наш спадок», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. У програмі святкування 50-річного ювілею горбатого «Запорожця» - Міжнародний автопробіг та Зліт власників марки «ЗАЗ» у Запоріжжі (наметове містечко на острові Хортиця 15-18 липня) та свято «День народження Запорожця» у Львові (10 липня).

Авто-фан-клуб «ЗАЗ-КОЗАК», клуб власників першого українського автомобіля «ЗАЗ-965», функціонує у Львові з 1983 року. Щороку клуб святкує «День народження запорожця» та проводить різноманітні акції, в тому числі й міжнародні. Клуб підтримує тісні зв’язки з іншими клубами власників “горбатого» в Україні та за кордоном.

Участь у святкуванні вже підтвердили клуби з Німеччини, Литви Латвії, Естонії, Азербайджану, Росії, а також екіпажі з Вірменії, Грузії, Азербайджану, Польщі та Італії.