У Вінниці імітують визволення міста від фашистів

До 66-ї річниці визволення Вінниці від нацистських загарбників відбудеться історична реконструкція подій 1944 року з визволення міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Зокрема, 20 березня святкування розпочнеться з урочистостей у міській раді, після чого й відбудеться історична реконструкція березневих подій 1944 року з визволення міста.

Заступник міського голови Микола ГУНЬКО повідомив, що відтворення відбудеться на автодромі «Віхола» спортивного клубу «Каїса». Для створення глядачам відчуття реальності подій березня 1944 року на автодромі будуть задіяні фронтові джипи, легкові машини та гармати. У ролях радянських бійців та солдат вермахту виступатимуть члени восьми спортивно-патріотичних клубів з усієї України, деякі з учасників клубів у реальному житті - генерали, полковники штабів, майори спецслужб. Вони на «полі бою» знову відчують себе рядовими солдатами, прапорщиками та сержантами.

Усіх учасників масштабного дійства гвинтівками, карабінами та кулеметами із холостими патронами забезпечить кіностудія ім. О. Довженко. Проте, не зважаючи на це, організатори свята застерігають вінничан бути обачними та не виходити на поле “під час бою”. Адже зброя, якою користуватимуться «німецькі» солдати, навіть холостими набоями може збити з ніг людину, яка знаходиться на відстані один-півтора метри від стріляючого. Тому по периметру поля стоятимуть працівники внутрішніх органів, аби вберегти городян від травмування та нещасних випадків.

Як запевняють організатори, з усіма учасниками “бою” можна буде поспілкуватися та сфотографуватися по завершенню дійства.