У Києві автобус врізався в трамвай

У Києві при зіткненні автобуса з трамваєм постраждали двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора. На перехресті вулиць Тростянецька і Анни Ахматової водій автобуса “МАЗ-103076” під час виконання повороту ліворуч не надав переваги у русі та скоїв зіткнення з трамваєм “Т-3”.

На момент зіткнення в салоні трамваю перебували 50 пасажирів. Внаслідок ДТП водій автобуса та пасажир трамваю отримали тілесні ушкодження.