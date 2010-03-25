Повернення до канонічного православ'я не повинне бути принизливим

Комісія Міжсоборної присутності Російської православної церкви з питань протидії церковним розколам вважає важливим систематизувати існуючі розколи в Україні й розглянути шляхи до їх уврачування.

Про це йдеться в комюніке Засідання комісії РПЦ, яке відбулося сьогодні в Києво-Печерській Лаврі під головуванням предстоятеля УПЦ Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА, повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

«Перше засідання комісії проходить у Києві, оскільки це не просто данина пошани стародавній столиці Русі. Це ще й відповідь на насущну потребу Української православної церкви. Адже проблема церковних розділень є сьогодні особливо актуальною саме в Україні», - зазначив Митрополит ВОЛОДИМИР.

Говорячи про церковні розділення, він підкреслив, що розколи – «це кровоточиві рани на тілі Церкви Христової, які вимагають майстерного й уважного лікування».

При цьому предстоятель УПЦ нагадав про численні ініціативи, які УПЦ робила з метою уврачування розколів. Було зазначено, що створення комісії Міжсоборної присутності РПЦ із питань протидії церковним розколам стало органічним продовженням цих ініціатив.

У свою чергу заступник голови комісії, митрополит Волоколамський ІЛАРІОН висловив думку, що сьогодні в Україні складається сприятлива ситуація для подолання розколу, оскільки «йдуть у минуле ті політичні причини, які зумовили його поширення».

«Все більш популярними стають ідеї інтеграції, а не відокремлення. Безперспективність шляху розділення усвідомлюють і самі розкольники. Багато хто з них хотів би повернутися в лоно Церкви», - зазначив владика.

«Завдання, що стоїть перед Церквою, - допомогти їм повернутися до спілкування з уселенським православ`ям. Процедура повернення не повинна бути принизливою. Визнання таїнств, що звершуються в розколі, неприпустиме. Проте існує думка, заснована на історичній практиці, що форми таїнств, що звершуються в розколі, наповнюються благодатною силою і вже не повторюються в разі повернення розкольників в лоно Церкви», - зазначив митрополит ІЛАРІОН.