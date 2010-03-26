«Донбасаеро» судитиметься через маршрут Київ–Москва

Авіакомпанія «Донбасаеро» має намір судитися з Державіаадміністрацією через скасування призначення компанії на маршрут Київ-Москва.

Про це у коментарі УНІАН телефоном повідомила заступник генерального директора з комерційної діяльності «Донбасаеро» Людмила СЛОБОДЯНЮК.

За її словами, відповідне рішення ухвалене 25 березня під час засідання Ліцензійної комісії Державної авіаційної адміністрації України, в якому брали участь представники авіакомпаній «Донбасаеро», «АероСвіт», ВАТ «АК «Дніпроавіа», СЗАТ «Авіакомпанія «МАУ», компанія «Візз Ейр Україна». На засіданні мали ухвалити рішення щодо анулювання дозволів на напрямах, на яких рейси не виконуються понад 18 місяців.

За даними Л.СЛОБОДЯНЮК, зокрема, скасовано призначення «Донбасаеро» на міжнародні маршрути «Київ-Москва-Київ», «Харків-Баку-Харків»; скасовано призначення «АероСвіту» на міжнародний маршрут «Київ-Загреб-Київ» з передачею маршруту авіакомпанії «Роза Вітрів». Авіакомпанія «Дніпроавіа» усунена від участі у розгляді їх заявок на будь-які призначення.

Як вважає заступник гендиректора «Донбасаеро», рішення комісії щодо «Донбасаеро» необґрунтоване. «Рішення по лінії Київ–Москва залишилося повною несподіванкою, абсолютно невмотивованим рішенням, оскільки авіакомпанія експлуатує лінію протягом багатьох років в код-шерінговій угоді з «АероСвітом». «Донбасаеро» мала свій код рейса, його було опубліковано, він був у розкладі, на табло тощо, тобто всі ознаки виконання рейсу дотримано. Всі документи, що підтверджують виконання рейса як маркетинговим перевізником, є. На жаль, члени комісії не врахували цей факт, не врахували, що влітку ми маємо намір літати як оперуючий перевізник, вже маємо дозвіл російських авіавластей. Підстави для того, щоб дане призначення було забране, відсутні за всіма статтями. Це свавілля, інакше сказати не можна», - відзначила вона.

Крім того, за її словами, на засіданні з`ясувалося, що авіакомпанія МАУ претендує на рейс Київ-Москва. За даними Л.СЛОБОДЯНЮК, також на засіданні ухвалено рішення щодо авіакомпанії «Дніпроавіа»: усунути її від участі в розгляді заявок на будь-які призначення, з мотивуванням порушень безпеки польотів. «Будь-які заявки «Дніпроавіа» рішенням комісії було ухвалено не розглядати. Якщо є загроза безпеки, авіакомпанію зупиняють, попереджають, а не говорять про це на засіданні комісії, висуваються терміни усунення неполадок. Цього зроблено не було. Водночас, виявляється, «Дніпроавіа» також подавала заявку на виконання рейсу Київ-Москва, і нехитрим способом авіакомпанію наперед відсторонили як потенційного конкурента на даному напрямі», - вважає Л.СЛОБОДЯНЮК. За її словами, таким чином, «Дніпроавіа» усунули від можливості претендувати взагалі на будь-який напрям.

За словами Л.СЛОБОДЯНЮК, Ліцензійна комісія із окремих питань ухвалювала рішення шляхом відкритого голосування, у присутності авіакомпаній, з інших – шляхом таємного голосування. «Чому раптом процедурно змінюється голосування - для нас це також залишилося загадкою», - відзначила вона.

Як повідомила Л.СЛОБОДЯНЮК, «Донбасаеро» відмовилася підписувати протокол засідання комісії, оскільки Державіаадміністрація мала намір оголосити конкурс на нових перевізників на напрямі Київ-Москва. «Наше призначення забрано неправомірно, з великою кількістю порушень і без підстав. Ми обстоюватимемо свої права в суді, ми вважаємо, що засідання комісії проведено з грубими порушеннями, і відповідно, не можемо погодитися з протоколом, який може з`явитися в результаті діяльності цієї комісії», - заявила вона. Заступник гендиректора не виключає також, що «Дніпроавіа» подасть до суду на Державіаадміністрацію, оскільки «її наперед усунули від участі в будь-якому заході, думаю, це у принципі неправомірно». Як відзначила Л.СЛОБОДЯНЮК, багато авіакомпаній працюють за код-шерінгом, виходячи з цього, доведеться скасовувати десятки польотів. «Зокрема це стосується і МАУ, яка не виконує ряд маршрутів 18 місяців, частину з них виконує за код-шерінгом. Це стосується рейсів Київ-Копенгаген, Київ-Дублін. Чомусь ці маршрути не було розглянуто на комісії», - сказала вона.

Нагадаємо, раніше «Дніпроавіа» подала до суду на Державіаадміністрацію, оскільки вважає незаконним призначення третім перевізником на маршрут Київ–Тель-Авів компанії МАУ. У «Дніпроавіа» вважають, що рішення мало бути прийняте на конкурсі.