У Полтаві відмінили Гуморину

Міська рада Полтави відмінила фестиваль сміху і студентський карнавал, що традиційно відбувається 1 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення міської влади пов`язане з тим, що цього року 1 квітня припадає на Страсний тиждень Великого посту.

Враховуючи звернення до влади єпископа Полтавського і Миргородського ФІЛІПА, міськрада вирішила, що масові гуляння та інші розважальні акції можуть образити гідність православних жителів Полтави, наголошується в повідомленні прес-служби.

Карнавал і фестиваль сміху вирішено провести в червні. Таким чином, ці заходи співпадуть з традиційним Святом галушок.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня митрополит Одеський та Ізмаїльский УПЦ (МП) АГАФАНГЕЛ звернувся до мера Одеси Едуарда ГУРВИЦЯ з проханням перенести першоквітневе свято - День сміху, час проведення якого цього року припадає на Страсний Четвер, коли згадується Таємна вечеря і встановлення Христом Божественної літургії.

Проте мер відповів, що не має наміру відміняти або переносити щорічну першоквітневу Гуморину.