Комісія офіційно оголосила причини катастрофи Ту-154 у Донеччині

Міждержавний авіаційний комітет дійшов висновку, що причиною катастрофи літака Ту-154 Пулковських авіаліній стали неправильні дії екіпажу.

Катастрофа літака, який виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург, сталася 22 серпня 2006 року, за 45 км на північ від Донецька. Загинули 160 пасажирів, зокрема 49 дітей, і десять членів екіпажу.

У суботу МАК опублікував офіційне повідомлення про підсумки розслідування.

"Причиною катастрофи літака Ту-154М авіакомпанії Пулково стало виведення літака при польоті в штурвальному режимі на закритичні кути атаки і режим звалювання з подальшим переходом у плоский штопор і зіткненням із землею з великою вертикальною швидкістю", - сказано в офіційному прес-релізі МАК.

"Екіпаж при обході зон вантажної діяльності і турбулентності допустив розгойдування літака по тангажу і вихід за експлуатаційний діапазон кутів атаки. Відсутність контролю за швидкістю польоту і невиконання вказівок керівництва польотної експлуатації з недопущення потрапляння літака в режим звалювання за незадовільної взаємодії в екіпажі не дали змоги запобігти переходу ситуації в катастрофічну", - відзначає МАК.

У висновку сказано про недостатню підготовку екіпажу і причини цього - "в Керівництві з льотної експлуатації літака Ту-154М і програмах підготовки екіпажів відсутні необхідні рекомендації щодо особливостей пілотування в подовжньому каналі і використання механізму електротримірування".

За даними МАК, у пілотів не було можливості відпрацювати навики пілотування літака в штурвальному режимі на великих висотах і кутах атаки "через відсутність придатних для цього тренажерів".

У повідомленні МАК наголошується, що в процесі розслідування було проведено повний комплекс робіт з оцінки льотної і технічної документації із забезпечення експлуатації літака і підготовки екіпажу, розшифрування та аналізу даних бортових і наземних засобів об`єктивного контролю.

На їх основі проведено необхідне моделювання за участю льотчиків-випробувачів і діючих лінійних пілотів з метою оцінки розвитку аварійної ситуації у польоті. Досліджено всі елементи літака і двигунів, що збереглися.

Під час розслідування було вивчено аналогічні авіаційні події, зокрема катастрофа в районі міста Учкудук і інцидент в районі міста Котлас, що сталися з літаками Ту-154 за період експлуатації. Науково-дослідні інститути авіаційної промисловості і цивільної авіації за участю ОКБ "Тупольов" провели додатковий аналіз випробувань літака Ту-154 на великих рогах атаки, повідомив МАК.

За результатами всіх проведених робіт технічною комісією відмічено недоліки, розкриті під час розслідування, і розроблено рекомендації, направлені на підвищення безпеки польотів і запобігання подібним авіаційним подіям.

У повідомленні МАК також наголошується, що представник Управління інспекції з безпеки польотів Ространснагляду і представник ОКБ Тупольов підписали остаточний звіт кожний зі своєю особливою думкою.