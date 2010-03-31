ПР попереджають, що порятунок Литвина забагато їм коштуватиме

Пропозиція внести зміни до Конституції з метою збільшення до 5 років терміну повноважень місцевих органів влади, а також відсутність дати проведення місцевих виборів – «це цинічні маніпуляції Конституцією і відхід від необхідності зміни влади на місцях».

Таку точку зору в коментарі УНІАН висловив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ – ініціатор пікетування Погоджувальної ради Верховної Ради України з вимогою призначити місцеві вибори, що відбулося 29 березня.

Зокрема, він упевнений, що відміна місцевих виборів дискредитує Партію регіонів, «підриває її на місцях». Політик вважає це «провальним РR-ходом і повною відсутністю логіки у виборі стратегії просування партії». А для голови ВР Володимира ЛИТВИНА скасування виборів до місцевих органів влади є спробою «віддалити неминучий крах Блоку Литвина», вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Ми вимагаємо призначити найближчу дату проведення виборів, а натомість розглядаються ініціативи в частині зміни Конституції, чого ніхто не просив. Спроба нав’язати суспільству дискусію про порядок зміни Конституції – замилювання очей, щоб не дати відповіді на пряме запитання про дату місцевих виборів і антиконституційно подовжити повноваження мерів-корупціонерів і депутатів-мародерів. Партії регіонів як переможниці президентських виборів, по суті, на місцевих виборах досить закріпити успіх. Виборці розуміють, що вибори повинні були відбутися в конституційні терміни, і якщо вони відміняються, значить, все незадоволення переноситься на тих, хто проголосував за те, щоб позбавити людей можливості вибирати, – Партію регіонів, комуністів, Блок Литвина, партію «За Україну!», Українську народну партію», – підкреслює В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер «Форуму порятунку Києва» відзначає, що таким чином ПР «бере під крило всіх мерів-мародерів і депутатів-корупціонерів », і «чим більше депутати сидять в своїх кріслах, тим більш зневажливо ставляться до виборців».

«Зараз Партія регіонів узяла всю відповідальність за непроведення виборів на себе. Затягування і відміна виборів нічого хорошого «регіоналам» не принесе», – вважає головний координатор громадянської кампанії.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ не виключає можливості, що «якісь консультанти-диверсанти умисне втягують ПР в падіння рейтингів». Зокрема, як приклад він наводить заяву народного депутата від ПР Володимира ВЕЧЕРКА, який запропонував провести місцеві вибори разом з парламентськими наприкінці 2012 року. «Чим більше таких заяв, тим більше невдоволення народу Партією регіонів. Що ж це таке, що мерів не можна переобрати?», – говорить В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Разом з тим він нагадує, що під час підготовки змін до Конституції в 2004 році питання про збільшення терміну повноважень депутатів всіх рівнів в суспільстві не опрацьовувалося.

«У 2004-му, щоб продовжити своє перебування в затишних кріслах, народні депутати разом з корисними змінами Конституції, пов’язаними з обмеженням повноважень Президента, під шумок збільшили термін своїх власних повноважень і повноважень депутатів місцевих рад до 5 років. При цьому в народа про це не запитали», – звертає увагу лідер громадянського руху.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «Форум порятунку Києва» вважає необхідним відновити попередню конституційну норму 1996 року, згідно з якою терміни повноважень депутатів всіх рівнів і сільських, селищних, міських голів становили 4 роки.

На закінчення він повідомив, що «Форум порятунку Києва» готує звернення до лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО з проханням скоординувати дії з громадськими організаціями, які протестують проти відміни місцевих виборів.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», народний рух «Третя Республіка», Альянс «Майдан» і громадська організація «Кияни, об’єднуємося» пікетували Верховну Раду України з вимогою призначити вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року. Учасники пікету закликали всі «здорові сили суспільства» підняти всеукраїнський громадянський опір і не відступати до тих пір, поки не буде визначена найближча дата чергових виборів до місцевих органів влади.

Під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН відзначив, що у ВР вже зареєстрований проект закону про внесення змін до Конституції щодо збільшення до 5 років терміну повноважень місцевих органів влади. В.ЛИТВИН нагадав, що цей документ необхідно направити на висновок до Конституційного Суду. Після повернення цього документа з КС парламент повинен його прийняти в першому читанні на цій же сесії. За словами голови ВР, на початку наступної сесії ВР зможе прийняти цей документ в цілому з точною датою проведення наступних виборів до місцевих органів влади. «Якщо йти за логікою цього документа, то вони вимальовувалися в березні 2011 року», – сказав В.ЛИТВИН. Голова ВР також вважає, що відповідні зміни необхідно прийняти і щодо терміну повноважень Верховної Ради АР Крим.