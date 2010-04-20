Київські даїшники взяли на озброєння лазер

Управління ДАІ ГУМВС України в Київській області презентувало для представників засобів масової інформації лазерний вимірювач швидкості TruCAM виробництва США, що пройшов Державну метрологічну атестацію України та має відповідне свідоцтво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, віднедавна за допомогою цього приладу інспектори ДАІ здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Швидкість транспортних засобів визначається лазерним вимірювачем дуже точно для конкретного автомобіля, навіть якщо на зображенні водночас опиниться декілька авто. До того ж відеодокументування порушення швидкісного режиму відбувається з високою якістю зображення, що дозволяє ідентифікувати транспортний засіб, номерний знак та особу водія. Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM, автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення можливий на відстані до 1200 метрів.

При роботі в автоматичному режимі (з триноги або з боксу) при перевищенні транспортним засобом ліміту швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані близько 70 метрів з фіксацією швидкості, відстані, дати, часу і координат. При цьому максимальне накопичення становить до 40 тис. фото або 16 тис. відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати до 15 годин.

Дані вимірювання захищені від видалення та модифікації, адже проводиться опломбування флеш-карти, а також виконуються відповідні протокольні процедури, пов`язані з обігом і зберіганням носіїв суворої звітності.

На сьогодні на автодорогах Київської області встановлено шість термобоксів, які дозволяють фіксувати правопорушення на найбільш небезпечних ділянках доріг, в місцях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

При запроваджені даної системи фіксації правопорушень учасниками дорожнього руху вирішується значна кількість проблем, що можуть виникати між водіями та інспекторами ДПС, адже виключається їхнє особисте спілкування.

Встановлення так званих “макетів” термобоксів дозволить значно покращити дисципліну учасників дорожнього руху та підвищити увагу водіїв під час руху, що в свою чергу сприятиме зниженню аварійності.