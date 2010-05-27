У Києві стартував 18-й міжнародний автосалон SIA'2010

Сьогодні на території Міжнародного виставкового центру у Києві розпочав роботу 18-й Київський міжнародний автосалон SIA`2010, який проходитиме до 30 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року головна автомобільна подія України зібрала під дахом Міжнародного виставкового центру більш як 400 автокомпаній з усього світу.

Вперше у виставці беруть участь компанії з Індії, Малайзії, Молдови, Естонії. Вже традиційною є участь експостендів з Китаю, Польщі і Туреччини. Пропозиції тайванських компаній цього року представляє колективний організатор.

Серед учасників відомі автобренди - Mercedes-Benz, Chevrolet, Opel, Hyundai, Kia, Renault, Lada, Groz, Subaru, SsangYong, Chery, Geely, ZAZ, Bogdan.

Серед прем`єр і новинок автосалону можна відзначити Kia Venga, Hyundai Sonata і Hyundai ix35, кабріолет Е-класу від Mercedes-Benz, Opel Insignia, Chevrolet Cruze, Lada Priora Coupe, Lada Kalina Sport і всю лінійку нових моделей від Renault.

Крім того, у рамках головної автомобільної події року проходитиме кілька супутніх виставок і шоу: АвтоЕксклюзив’2010, Караванинг&Автотуризм’2010, Car&Tuning Show’2010.

Організаторами автосалону SIA`2010 є Асоціація українських автовиробників «УкрАвтоПром» і виставкова компанія «Автоекспо».

Довідка УНІАН. Компанія «Автоекспо» є однією з провідних українських виставкових фірм. Вона створена в 1996 році. Основний вид діяльності - організація і проведення міжнародних автосалонів SIA, туристичних салонів «Україна» і міжнародних спеціалізованих виставок автомобільної і транспортної тематики.