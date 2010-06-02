Невідомі пошкодили банери із зображенням Януковича
18:31, 02 червня 2010Разное
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Повідомлення з Тернополя
У Тернополі невідомі пошкодили банери із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Партії регіонів, пошкоджено два банери, розміщені між третім та четвертим поверхами будівлі, у якій знаходиться партійний офіс.
У банери кинули кульки з фарбою, після чого на одному з них червоним кольором залило обличчя В.ЯНУКОВИЧА, на іншому – руки.
За даними “регіоналів”, банери пошкодили вночі.
З приводу пошкодженням банерів депутат облради, голова міської організації Партії регіонів Ярослава П’ЯЛА звернулась до міліції.
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