Невідомі пошкодили банери із зображенням Януковича

У Тернополі невідомі пошкодили банери із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Партії регіонів, пошкоджено два банери, розміщені між третім та четвертим поверхами будівлі, у якій знаходиться партійний офіс.

У банери кинули кульки з фарбою, після чого на одному з них червоним кольором залило обличчя В.ЯНУКОВИЧА, на іншому – руки.

За даними “регіоналів”, банери пошкодили вночі.

З приводу пошкодженням банерів депутат облради, голова міської організації Партії регіонів Ярослава П’ЯЛА звернулась до міліції.