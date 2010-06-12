В Одеській області в ставку потонули двоє дітей
11:53, 12 червня 2010Разное
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Трагедія у с. Євгенівка
Увечері 10 червня у ставку біля с. Євгенівка Тарутинського району Одеської області через необережне поводження на воді втопилося 2 дитини (1999 та 2001 р.н.).
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, інформація про трагедію до місцевих підрозділів рятувальників надійшла лише вчора зранку. О 12 год. 40 хв. 11 червня підрозділом оперативно-рятувальної служби Тарутинського району з використанням плавзасобів та рибальського спорядження тіла загиблих дітей знайдено та піднято на берег.
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