В Одеській області в ставку потонули двоє дітей

Увечері 10 червня у ставку біля с. Євгенівка Тарутинського району Одеської області через необережне поводження на воді втопилося 2 дитини (1999 та 2001 р.н.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, інформація про трагедію до місцевих підрозділів рятувальників надійшла лише вчора зранку. О 12 год. 40 хв. 11 червня підрозділом оперативно-рятувальної служби Тарутинського району з використанням плавзасобів та рибальського спорядження тіла загиблих дітей знайдено та піднято на берег.