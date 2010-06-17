Міліції, від якої залежить «спокій харків'ян», допомогли машинами

У рамках благодійної програми з надання матеріально-технічної допомоги бюджетним організаціям Харківської області «Міжнародний благодійний фонд Олександра Фельдмана» подарував харківській міліції 45 нових автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

За словами народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, такі благодійні акції є традиційними і відбуваються щорічно вже впродовж 13 років. Окрім матеріально-технічної допомоги бюджетним організаціям фонд щорічно виділяє кошти на літній відпочинок і оздоровлення дітей співробітників бюджетної сфери Харківщини.

«Оскільки від технічної оснащеності дільничних інспекторів і патрульних служб залежить безпека, мир і спокій харків`ян, наш фонд має намір і далі надавати благодійну допомогу силам правопорядку», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

У повідомленні також вказується, що Фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА заснований в 1997 році і сьогодні є одним з найбільших благодійних фондів в Україні. Він також має філії у Великій Британії, США й Ізраїлі. За результатами 2007 року фонд увійшов до ТОР-5 найбільших благодійних фондів країни за версією журналу «КорреспондентЪ», а за результатами 2008 і 2009 років посів третє місце в національному рейтингу найбільших благодійників за версією видання «Дело».