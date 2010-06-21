Яна Клочкова народила сина

Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова у понеділок стала мамою. Син 27-річної спортсменки - вагою 4,4 кг і зростом 56 см - з`явився на світ у київському пологовому будинку №7. Перебування у віп-палаті тут коштує 2000 грн. за добу, а самі пологи - $500-700, уточнює газета “Сегодня”.

Народжувала Яна самостійно, але заздалегідь попросила приймати пологи особисто головного лікаря, адже по всіх датах виходило, що сина Яна переносила, хоча лікарі запевняли, мовляв, таке буває, коли має народитися хлопчик.

Батько дитини, грузинський бізнесмен Леван Ростошвілі встиг прилетіти до Києва до народження сина. З ім`ям дитини Яна і Леван ще не визначилися. За словами друзів Клочкової, швидше за все, назвуть Сандро (Олександр), щоб ім`я мало і грузинське, і українське коріння.