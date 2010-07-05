Fiat вилетів на зустрічну та врізався у вантажівку: загинули двоє людей

У Чернігівській області внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, дорожньо-транспортна пригода сталася біля с. Червоне Озеро Борзнянського району. Водій автомобіля "Fiat Doblo" заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось зіткнення з вантажним автомобілем "Renault Magnum".

Внаслідок зіткнення водій автомобіля "Fiat Doblo", 1956 року народження, та його пасажир, 1981 року народження, загинули на місці події.