Fiat вилетів на зустрічну та врізався у вантажівку: загинули двоє людей
15:49, 05 липня 2010Разное
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ДТП у Чернігівській області
У Чернігівській області внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, дорожньо-транспортна пригода сталася біля с. Червоне Озеро Борзнянського району. Водій автомобіля "Fiat Doblo" заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось зіткнення з вантажним автомобілем "Renault Magnum".
Внаслідок зіткнення водій автомобіля "Fiat Doblo", 1956 року народження, та його пасажир, 1981 року народження, загинули на місці події.
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