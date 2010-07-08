Викраденого голову профспілки протримали у «засідці» й відпустили

Голова незалежної профспілки ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» Андрій ТИТАРЕНКО, про зникнення якого повідомлялося сьогодні вранці, о 12.30 повернувся додому і пише звернення до прокуратури у зв`язку з подіями, що відбулися з ним сьогодні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови Конфедерації вільних профспілок Луганської області Тетяна КИСЛА, А.ТИТАРЕНКО розповів, що о 6.30 він вийшов із дому, де на нього чекав автомобіль темновишневого кольору. Один з двох чоловіків, що сиділи в автомобілі, вийшовши з нього, пред’явив А.ТИТАРЕНКУ якесь посвідчення на ім’я ПИРИНА Олега Вадимовича, додавши при цьому, що він з Луганська і є працівником відділу по боротьбі з бандитизмом.

Власник посвідки також сказав, що на АМК викрадено велику партію металу і їм повідомили на підприємстві, що А.ТИТАРЕНКО нібито має до цього відношення.

Профспілкового лідера запросили до автомобіля, зазначивши при цьому, що треба проїхати забрати ще одного підозрюваного, а потім поїхати до відділу міліції.

Від’їхавши на відстань 30 хвилин ходи від дому, автомобіль зупинився. В А.ТИТАРЕНКА забрали мобільний телефон і повідомили, що треба почекати у засідці. О 12.00 авто рушило з місця, на перехресті А.ТИТАРЕНКА висадили з машини. Під час очікування з ним ніхто не розмовляв. Чоловік, який назвався О.ПИРИНИМ, весь час вів телефонні переговори з якимось Сергієм Володимировичем. А.ТИТАРЕНКУ наказали йти додому і чекати, що о 15.00 йому привезуть повістку.

За словами Т.КИСЛОЇ, зараз А.ТИТАРЕНКО та його дружина перебувають у стресовому стані.

Заступник голови Конфедерації вільних профспілок Луганської області вважає, що ця подія є нічим іншим, як психологічним тиском на голову незалежної профспілки.

За її словами, конфедерація, у свою чергу, теж готує звернення до обласної прокуратури.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник ЦГЗ Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, такого співробітника як ПИРИН Олег Володимирович в органах УБОЗ немає. Вона повідомила також, що дружина А.ТИТАРЕНКА зверталася з приводу зникнення її чоловіка до Алчевського міського управління міліції.

За словами Т.ПОГУКАЙ, люди, які затримували А.ТИТАРЕНКА, ніякого відношення до органів МВС не мають, оскільки, за словами голови незалежної профспілки, вони були на машині без номерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Алчевську Луганської області зник голова незалежної профспілки ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» А.ТИТАРЕНКО.

За словами Т.КИСЛОЇ, до конфедерації зателефонувала дружина А.ТИТАРЕНКА і повідомила, що вранці чоловіка біля будинку забрав автомобіль темновишневого кольору, у якому сиділи двоє невідомих, а пізніше їй зателефонували з роботи і повідомили, що А.ТИТАРЕНКО не з’явився на роботу.

За словами Т.КИСЛОЇ, незалежну профспілку на АМК було створено у квітні поточного року після того, як колективне звернення робітників до облдержадміністрації у лютому про порушення їхніх прав та питань охорони праці на комбінаті ні до чого не призвели. За її словами, одразу після створення незалежної профспілки стосовно членів організації почалися “репресії та погрози”, навіть на адресу сімей.