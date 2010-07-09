Чоловік упав з восьмиметрової скелі в Балаклавській бухті

У Севастополі чоловік одержав травми, впавши з восьмиметрової скелі в Балаклавській бухті.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в місті Севастополі, у постраждалого 48-річного місцевого жителя три зламані ребра, травма черева і черепномозкова травма.

Співробітники аварійно-рятівної служби доставили чоловіка шлюпкою до берега і передали «швидкій допомозі».

Про нещасний випадок до МНС телефоном «101» повідомив друг постраждалого. Обидва чоловіки знаходилися в нетверезому стані.