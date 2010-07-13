Одну з профспілок звинувачують в участі у рейдерських схемах

Голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ звернувся до прокурора Запорізької області з приводу діяльності запорізької профспілкової організації "Єднання".

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Запоріжжі, присвяченій ситуації навколо міського авторинку, В.РОЙ повідомив, що звернення до прокуратури обумовлене невідповідністю дій запорізької профорганізації "Єднання" вимогам Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

На його переконання, конфлікт навколо Запорізького авторинку – приклад використання профспілок у рейдерських схемах захоплення землі та власності підприємців.

Зокрема, за словами В.РОЯ, представники даної організації, “яку, до речі, виключили з Всеукраїнської профспілки "Єднання" за несплату членських внесків та інші порушення, вимагали виділення земельної ділянки для створення підприємства. Це суперечить профспілковій діяльності, яка, згідно з законодавством, полягає у відстоюванні інтересів, прав і свобод трудящих, і жодним чином не може бути пов`язана з веденням будь-якої господарської діяльності".

Нагадаємо, конфлікт на Запорізькому авторинку між більшою частиною підприємців, профспілкою підприємців авторинку і адміністрацією ринку з одного боку і представниками запорізької профорганізації "Єднання" триває впродовж останніх 5 років. Представники профспілки працівників авторинку звинувачують своїх опонентів у рейдерстві на користь третіх осіб, а також в ініціюванні позапланових перевірок контролюючих органів, організації різних інцидентів із застосуванням фізичної сили, що негативно позначається як на репутації авторинку, так і на результатах його фінансово-господарської діяльності.

Як заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, “ми вважаємо, що дії запорізької профспілки “Єднання”, яку очолює Володимир ПАМІРОВ, - це співучасть у рейдерстві. Пан ПАМІРОВ у своїх численних зверненнях і скаргах на дії адміністрації авторинку міста використовує бланки і печатки організації – члена нашої Федерації. Це незаконно, оскільки запорізька профспілка “Єднання” виключена зі складу Федерації за протистатутну діяльність. Нарешті, деякі дії активістів “Єднання”, як-от: підпали майна підприємців ринку, фальсифікація судових рішень, інсценування нападів на членів “Єднання” і реальні напади на представників адміністрації ринку і членів Запорізької профспілки працівників авторинку, яка захищає інтереси людей, - підпадають під дію статей Кримінального кодексу, і тут своє слово має сказати суд”.

В.РОЙ повідомив, що Федерація профспілок малого та середнього підприємництва України звернулася до правоохоронних органів з вимогою вжити всіх законних заходів, аби конфлікт на Запорізькому авторинку, який завдає значної шкоди людям, що на ньому працюють, був, нарешті, вичерпаний.

“Федерація, - додав В.РОЙ, - звернеться безпосередньо до генерального прокурора, якщо незаконним діям запорізького “Єднання” не буде покладено край”.

“Ми захищали і будемо захищати всіма доступними нам законними методами інтереси членів Запорізької профспілки працівників авторинку, яка налічує більше 800 чоловік і входить до складу нашої Федерації, - підкреслив В.РОЙ. – Ми будемо захищати нашу репутацію, яку паплюжать в очах громадськості такі псевдопрофспілки як запорізьке “Єднання”.