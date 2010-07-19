Німці відзначили день без авторуху

Близько трьох мільйонів людей у неділю заповнили автобан, що зв`язує німецькі міста Дуйсбург і Дортмунд в Рурській області, щоб взяти участь у святі, для якого був споруджений стіл, що простягнувся на 60 кілометрів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Rhein-Zeitung.

Рух автомобілів на шосе A40 був заборонений. На одній стороні автобана був довжелезний стіл для пікніка, зібраний з майже 20 тисяч столів, інша смуга була надана пішоходам і велосипедистам.

Учасники заходу, названого "Спокійне життя" (Still-Leben), зокрема, демонстрували так звану "буденну культуру" (Alltagskultur) - влаштовували театральні і танцювальні вистави, грали в шахи, відзначали дні народження.

Грандіозний фестиваль проводився в рамках культурного проекту Рур-2010. Рурський регіон, що входить до складу федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, є культурною столицею Європи 2010 року.