Четверо росіян анонімно купили в Канаді далекомагістральні літаки

Канадська фірма Bombardier продає невідомим клієнтам з Росії 4 далекомагістральних літаки Global Express XRS, вартість яких становить близько 213 мільйонів доларів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

У прес-релізі Bombardier при цьому зауважується, що згадана цифра – каталожна вартість літаків цієї серії в стандартній комплектації. Проте канадська компанія не згадує, чи є у російських клієнтів якісь додаткові вимоги до бізнес-джетів.

Global Express XRS - далекомагістральні літаки, здатні зробити безпосадочний переліт за маршрутом Москва-Токіо або Москва-Нью-Йорк. На борту повітряного судна можуть перебувати до вісьмох пасажирів і від трьох до чотирьох членів екіпажу.

Компанія-виробник вважає їх одними з найрозкішніших серед існуючих на ринку аналогів.