Мінтранс посилює вимоги з допуску водіїв до роботи

Міністерство транспорту та зв`язку України ініціює впровадження практики спеціальної професійної підготовки й допуску до роботи водіїв, які працюють на ринку перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв`язку.

У повідомленні зазначається, що з цією метою міністерство розробило Порядок підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів, який передбачає жорсткіші вимоги з допуску водіїв до роботи у сфері автотранспортних перевезень.

Так, до роботи у внутрішньому й міжнародному сполученні допускатимуться лише водії транспортних засобів, які мають свідоцтво професійної компетентності водія (СПК). Для кожного виду перевезень видаватиметься свідоцтво відповідно до зразка затвердженої форми й терміном дії п`ять років із правом продовження.

Зокрема, свідоцтво професійної компетентності для надання послуг із перевезення пасажирів автобусами зможуть отримати водії, які мають посвідчення водія категорії Д1, Д1, Д1Е, Д, ГДЕ і безперервний стаж роботи на транспортному засобі за наймом не менше трьох років.

СПК для надання послуг із перевезення вантажними автомобілями можуть отримати лише ті водії, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії С1, С1Е, С, СЕ.

Мінтрансзв`язку зазначає, що спеціальна професійна підготовка водіїв для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів базуватиметься на отриманні необхідних знань законодавчих і нормативно-правових документів із питань технології перевезень, статусу водія щодо його прав і обов`язків, правовідносин його з пасажирами, замовниками послуг, вантажовласниками та іншими особами, причетними до організації транспортного процесу.

Міністерство зазначає, що впровадження практики спеціальної професійної підготовки й допуску до роботи водіїв обумовлене потребою посилення соціального захисту споживачів послуг громадського автотранспорту й підвищення безпеки перевезень.

За оцінками фахівців автомобільного транспорту, впровадження професійної підготовки водіїв для роботи у сфері автотранспортних послуг значно підвищить як безпеку, так і рівень культури транспортного обслуговування.