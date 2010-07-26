Хто збив людину в Малині: начальник відділення ДАІ чи його рідний брат

Учасником дорожньо-транспортної пригоди з трагічними наслідками у Малині 16 липня був не начальник відділення ДАІ Малина, а його брат.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області з приводу появи у деяких ЗМІ інформації, що учасником цього ДТП нібито був начальник відділення ДАІ Малина.

Як зазначили в прес-службі, 16 липня близько 17.00 в Малині, на вулиці Кримського, водій автомобіля “Фольксваген”, 28-річний місцевий житель, скоїв зіткнення з мопедом “Хонда” під керуванням 60-річного жителя Малина, який, рухаючись попереду даного автомобіля, без попереджувального сигналу, з крайнього правого положення почав різкий маневр повороту ліворуч.

Внаслідок ДТП водій мопеда отримав тілесні ушкодження та помер у реанімаційному відділенні Малинської ЦРЛ. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин пригоди.

Інформація про те, що за кермом “Фольксвагена” перебував начальник відділення ДАІ м. Малина, не відповідає дійсності. Насправді учасником ДТП був його рідний брат, що підтверджують матеріали оформлення пригоди, підкреслюється в повідомленні.

Витрати на поховання загиблого та встановлення пам’ятника на могилі взяв на себе начальник ВДАІ м. Малина, зазначили також у прес-службі.