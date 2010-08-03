На автодорозі Харків-Ялта загинули двоє громадян Росії
19:43, 03 серпня 2010Разное
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Серед загиблих – 12-річна дитина
Учора о 15.10 у Запорізькій області на автодорозі Харків-Ялта внаслідок зіткнення автомобілів "Lexus RX-350" і "Toyota Auris" загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту ДАІ МВС України, двоє пасажирів автомобіля "Toyota Auris", громадяни Росії, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Обидва водії і троє пасажирів автомобіля "Lexus" були доставлені до лікарні.
Серед загиблих – 12-річна дитина.
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