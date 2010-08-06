Як на життя українців вплинули лісові пожежі? (опитування)

76,9% українців вважають, що в країні існує небезпека виникнення серйозних лісових пожеж.

Про це свідчать переданні УНІАН результати опитування Інституту Горшеніна.

Як зазначають експерти, з цих 76,9% половина - 50,2% - абсолютно впевнені в цьому, а близько чверті (26,7%) відповіли на запитання «швидше так». Приблизно кожен п`ятий респондент заперечує ймовірність пожеж (19,0%), з них 13,8% відповіли «швидше ні» на це запитання, а 5,2% - «точно ні». Важко відповісти на запитання 4,1% респондентів.

Більше половини українців (59,4%) вважає, що робота МНС України, Держлісгоспу, Міноборони та інших державних органів, спрямована на попередження виникнення і поширення лісових пожеж, має бути посилена. При цьому 42,6% точно вважають це за необхідне, а 16,8% віддали перевагу відповіді «швидше так». Не вважають за доцільне підвищувати вимоги до діяльності державних органів 16,1% опитаних. З них кожен десятий (9,7%) відповів «швидше ні» на це запитання і лише 6,4% опитаних відповіли «точно ні». Майже чверть громадян (24,5%) важко відповісти на це запитання.

Більшість респондентів (64,3%) вважають, що державним органам слід посилити контроль за протипожежною безпекою в лісах. З них 45,2% дали відповідь «точно так», а 19,1% - «швидше так». Кожен п`ятий українець (19,3%) не вважає за необхідне посилення контролю над протипожежною безпекою в лісах. З них 11,2% відповіли «швидше ні», а 8,1% - «точно ні». Важко відповісти 16,4% опитаних.

Ідея про посилення штрафів за недотримання правил перебування в лісових зонах не сподобалася майже половині громадян (46,4%). З них 40,8% висловили думку, що, швидше за все, цього робити не варто, а 5,6% абсолютно впевнені, що не варто. Понад чверть українців (27,4%) таке рішення, навпаки, схвалили б. З них 17,2% відповіли на це запитання «швидше так», а кожен десятий (10,2%) - «точно так». Важко відповісти більше чверті респондентів (26,2%).

Пожежонебезпечне становище в країні не внесло ніяких коректив до способу життя більш ніж половини українських громадян (56,7%). При цьому 22,1% респондентів зміни в свій звичайний спосіб життя все ж таки внесли і прагнуть уникати пожежонебезпечних місць. Важко дати відповідь на це питання кожному п`ятому опитаному (21,2%).

Щоб уникнути масштабних лісових пожеж на території України 39,4% громадян вважають за необхідне приведення в стан підвищеної готовності пожежі та інші служби. Вважають, що слід інформувати громадян України про загрозу виникнення лісових пожеж унаслідок необережного поводження з вогнем 28,7% опитаних, а кожен шостий респондент (15,8%) вважає, що треба організувати додаткове спостереження працівників Держлісгоспу за станом лісових масивів. До необхідних заходів обережності українці також віднесли посилення відповідальності і штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки (14,7%), заборону на перебування людей у лісах у період високої пожежонебезпеки (13,9%), посилення контролю над станом складів боєприпасів і озброєнь (12,2%), огорожу лісових масивів за допомогою орних смуг (3,5%). Інші заходи вважають необхідними 3,7% респондентів, і стільки ж (3,7%) відповіли, що ніякі заходи не потрібні. Важко відповісти - 8,3% громадян.

Телефонне опитування на тему: «Лісові пожежі в Україні» проводилося Інститутом Горшеніна з 3 по 5 серпня 2010 р. Усього згідно з випадковою вибіркою і було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.