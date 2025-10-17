Президент США відзначив велику неприязнь і ворожість між президентом України та очільником Кремля.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що наймовірніше у Будапешті відбудеться двостороння зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, але президент України можливо підключиться до зв’язку в іншому форматі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Трамп назвав Зеленського сильним лідером, і додав, що говоритиме з українським колегою про вчорашню телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

"І я гадаю, що справи йдуть досить добре. Це почалося з Аляски, де, на мою думку, обговорювалися деякі керівні принципи, і ми хочемо подивитися, чи зможемо ми це зробити, чи зможемо ми це припинити. Надто багато людей загинуло у цій війні", - сказав Трамп.

У Трампа запитали, чи його адміністрація дозволить Україні завдавати ударів вглиб Росії, бо попередня адміністрація Джо Байдена цього не дозволила робити.

"Ми збираємося говорити про це. Ви праві, це ескалація, але ми говоритимемо про це", - сказав Трамп.

Також Трамп розповів про намір провести зустрічі у Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, йому подобається прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а Угорщина є безпечною країною.

"Він не має багатьох проблем, які мають інші країни. Тож, ми вирішили, що ми збираємось бути з Віктором Орбаном, і він, на мою думку, буде дуже хорошою приймаючою стороною", - додав Трамп.

Водночас, за його словами, скоріше за все, у Будапешті відбудеться його двостороння зустріч з Путіним.

"Але ми підтримуватимемо зв’язок з президентом Зеленським. Між двома президентами дуже багато ворожості. Це дуже складна ситуація", - наголосив Трамп.

Він відзначив, що Зеленський і Путін не люблять один одного:

"Ми хочемо, щоби для всіх було комфортно. Тому, тим чи іншим чином, ми будемо залучені на рівні трійки, але напевно ми будемо розділені".

Також у Трампа запитали, хто краще веде переговори - Зеленський чи Путін.

"Я думаю, що в цьому сенсі вони обидва роблять чудову роботу. Ми повинні зробити це. Ми повинні позбутися трохи ненависті між ними. Ви знаєте, вони не люблять один одного. Я говорю це у присутності президента Зеленського, але я говорю це і президенту Путіну. У них величезна ворожість. Це справді те, що є перешкодою, я думаю, для врегулювання. Я думаю, ми збираємося досягнути цього. І ми повинні зробити врегулювання довгостроковим, як я вже говорив на Близькому Сході - вічним. На Близькому Сході набагато складніша ситуація", - відзначив Трамп.

За словами Трампа, 16 жовтня він провів хорошу розмову з Путіним.

"Я думаю, він хоче цього досягти", - висловив переконання президент США.

Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині

Раніше повідомлялось, що у Білому домі сподіваються на те, що Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

