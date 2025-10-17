Нафтобазу та комбінат уражено ударними дронами.

В ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) ударними дронами уразили ряд об’єктів противника на тимчасово окупованій території Криму.

Як повідомляється в їхньому Telegram, результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у населеному пункті Гвардійське та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в населеному пункті Кар’єрне, Сакського району.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку об'єктів ворога. Серед них: Феодосійський морський нафтовий термінал; підстанція 220 кВ "Кафа", яка є частиною енергомосту РФ - Крим; підстанція 330 кВ "Сімферополь" - там пролунала серія вибухів.

13 жовтня Сили оборони України вдарили по підприємству "Морськой нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа.

Крім того, за даними Генштабу, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

