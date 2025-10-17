Угорщина запрошує російських робітників будувати атомну електростанцію "‎Пакш-2"‎.

Європа повинна більше та активніше зменшувати залежність від ядерного палива та технологій Кремля. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив провідний спеціаліст з радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте.

Він навів приклад Угорщини, яка запрошує російських робітників будувати атомну електростанцію "‎Пакш-2"‎.

"‎І Європейська комісія це схвалює. А Німеччина, ймовірно, надасть ліцензію Siemens на участь у цьому проєкті. Якщо зараз є політичний імпульс, ми повинні розірвати ці зв'язки і переконатися, що Угорщина не буде ще більше, ніж сьогодні, пов'язана з політичною орбітою Кремля"‎, - говорить Ян Ванде Путте.

Фахівець визнає, що послабити позиції Кремля буде складно, адже сьогодні Росія є головним експортером ядерних технологій у світі. Проте ситуація не безнадійна.

"‎Їхній імідж у світі, особливо в країнах Глобального півдня, дуже великий. Якщо вони тут налажають (створять ядерну катастрофу в Україні, - УНІАН), і це буде сприйматися як їхня відповідальність, це обернеться катастрофою для бізнесу "‎Росатома"‎ у світі"‎, - вважає спеціаліст.

Стратегічно важливим на цьому шляху є викривання російської дезінформації, яка стосується, зокрема, ситуації на Запорізькій АЕС (раніше росіяни відімкнули станцію від електропостачання).

"Вони дуже чутливі до того, що їх можуть сприймати як відповідальних за створення ядерної катастрофи. Ось де ми маємо важелі впливу", - говорить Ян Ванде Путте.

Фахівець зазначив, що сприйняття росіян в Європі вже почало мінятися, але це сталося лише після того, як європейці відчули небезпеку власному життю.

"Сумно це казати, але для того, щоб відбулася зміна мислення, потрібно, щоб деякі дрони залетіли в Польщу та літали навколо аеропортів в ЄС", - додає експерт з ядерної енергетики.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов попередив про "катастрофічну ситуацію" через посилення російських ударів по енергетиці. За його словами, росіяни де-факто вже почали атакувати інфраструктуру атомної енергетики України, вибивши у попередні роки теплову.

Західні фахівці в першу чергу звертають увагу на ситуацію, яка склалася на Запорізькій атомній електростанції. На їхню думку, через тривалу відсутність зовнішнього постачання на ЗАЕС можливий сценарій Фукусіми.

