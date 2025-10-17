Трамп зустрів Зеленського на ганку Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Трансляцію прибуття Зеленського до Білого дому транслював Fox News. Кортеж українського президента прибув до резиденції президента США о 20:28 за київським часом. Попередньо планувалося, що зустріч почнеться о 20:00 за Києвом.

Трамп зустрів Зеленського біля входу до Білого дому. Лідери держав потисли руки і повернулись обличчями до преси.

Водночас, журналісти викрикували питання, і зокрема, чи вірить Трамп у те, що зможе переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

"Так, ми можемо", - висловив упевненість Трамп.

Трамп і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, що лідери України та США обговорять постачання крилатих ракет Tomahawk та іншого озброєння, а також посилення української протиповітряної оборони.

Зеленський зазначав, що хоче обговорити з Трампом послідовність кроків, які планує запропонувати. Головна тема – протиповітряна оборона. Також серед головних тем порядку денного візиту Зеленського до США - українські далекобійні спроможності, аби тиснути на Росію.

16 жовтня пройшла телефонна розмова Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. За її підсумками, Трамп повідомив про підготовку до зустрічі з головою Кремля у Будапешті, аби спробувати покласти "край ганебній війні" між Росією і Україною.

Водночас, Західні медіа припускають, що ця розмова може призупинити імпульс у питанні можливих поставок ракет "Томагавк".

