Трамп і його адміністрація хочуть, щоб Зеленський був присутній на майбутньому саміті.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Про це повідомила кореспондентка CBS News Ненсі Кордес із посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Лівітт.

"Виходячи зі сказаного Керолайн Лівітт, все ще існує ймовірність, принаймні, на це сподівається Білий дім, що Зеленський може бути включений у ці переговори", - сказала вона.

Крім того, Лівітт у розмові з журналістами заявила, що Трамп сьогодні, 17 жовтня, попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним.

"Президенти Трамп і Путін обговорювали можливість зустрічі в Будапешті, і американський лідер поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - розповіла прессекретарка Білого дому.

Зустріч Зеленського і Трампа - важливі новини

Нагадаємо, що вже сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні. Посол України в США Ольга Стефанишина поділилася з журналістами, що лідери обговорять, зокрема, прохання Києва про постачання ракет Tomahawk та іншого озброєння, а також посилення української протиповітряної оборони.

Крім того, Стефанишина розповіла, що до зустрічі Трампа і Зеленського команди США та України проведуть двосторонні переговори. Вона зазначила, що військові групи працюють уже два тижні, а прем'єр-міністр взаємодіє з фінансовими партнерами для координації зусиль.

Також у Bloomberg із посиланням на джерела писали, що напередодні зустрічі Зеленського і Трампа українська делегація запропонувала поділитися зі США досвідом у сфері технології та виробництва дронів в обмін на постачання американської зброї та енергоресурсів. За словами джерел, американські та українські чиновники також обговорюють можливість експорту скрапленого природного газу зі США в Україну.

