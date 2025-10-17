Оглядачі хвалять сюжет і візуальну частину, але сварять майже все інше.

За п'ять днів до релізу спало ембарго на публікацію оглядів Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Зазвичай настільки раннє ембарго – гарний знак впевненості творців у грі, але не цього разу.

На агрегаторі Metacritic середня оцінка проєкту становить 67 балів зі 100. Гаряче очікуваний сиквел вампірської гри 2004 року розчарував більшість журналістів, хоча є й позитивні рецензії.

До плюсів оглядачі віднесли візуальну частину, цікаву історію з інтригою та містикою, уміле використання всесвіту, а також якісне озвучення.

Але сварять майже все інше: бойова система вийшла одноманітною і виснажливою, більшу частину місій ви бігаєте від точки до точки заради діалогів з мінімальним сенсом, прокачування невдале, а вся гра аж надто лінійна для RPG.

У виданні GamesRadar поставили проєкту лише 1,5 бала з 5, написавши, що "мрія про вампірську RPG була зруйнована – ми отримали нудний, лінійний екшен з поганими бійками". Таким чином йдеться про "середнячка", який рекомендується купувати з великою знижкою на розпродажах.

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня. Гра буде доступна на ПК, PS5 і Xbox Series. До слова, системні вимоги у гри досить щадні.

Для оригінальної Vampire: The Masquerade - Bloodlines раніше цього року вийшов RTX-ремастер. Це вже друга версія перевидання культової вампірської класики з променями.

