Тунель починався на боці Білорусі та закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку.

Польські прикордонники виявили тунель, який був прокладений під загородженням на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський на своїй сторінці в соцмережі X.

Він зазначив, що тунель виявили прикордонники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі. Він знаходився під загородженням.

"Тунель починався на стороні Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку", - розповів Кервінський.

Глава МВС Польщі додав, що польсько-білоруський кордон надійно захищений завдяки сучасним електронним системам.

Польща з 2014 року готувалася до війни з Росією - що відомо

Раніше The Wall Street Journal писало, що Польща вже у 2014 році почала готуватися до того, щоб стати передовою лінією оборони в можливій війні між Росією і Заходом. Польські військові стратеги активно зміцнювали збройні сили країни, перетворивши Польщу 2024 року на найбільшу європейську армію у складі НАТО.

У виданні додали, що 2025 року Польща збільшила військові витрати до 4,7% від ВВП. Це найвищий показник серед усіх країн-членів Альянсу.

