Незважаючи на 8 телефонних розмов Трампа з Путіним, під час яких обговорювалося припинення війни, ослаблення російського наступу на Україну не спостерігається.

У розмовах російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом позначилася закономірність: владика Кремля використовує їх для відволікання уваги від тиску, що вимагає припинити атаки на Україну.

Як пише видання The Washington Post (WP), він уже переконав Трампа, що можна не припиняти вогонь для того, щоб почати переговори і відхилив заклики до прямої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Незважаючи на 8 телефонних розмов між Трампом і Путіним, під час яких обговорювали припинення війни, ослаблення російського наступу на Україну не спостерігається, що дало змогу критикам заявити, що все це спрямоване на те, щоб виграти час і дозволити війні тривати", - написало видання.

Відео дня

"Таке відчуття, що нам знову впарюють "завтра", хоча насправді нас просто водять за ніс", - прокоментував у соцмережі колишній посол України в США Валерій Чалий.

Розмова Трампа з Путіним відбулася на тлі заяви лідерів Конгресу про те, що вони мають намір просунути законопроєкт, який посилить санкції проти Росії та покупців її енергоносіїв.

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь очолюють розробку законопроєкту, який підтримали 84 сенатори, і погоджують його формулювання з Білим домом, готуючись до остаточного затвердження Трампом. Законопроєкт передбачає введення 500-відсоткових мит на Росію і країни, які купують російську нафту і уран, що може призвести до відсікання цілих країн від американського ринку.

Трамп заявив, що в цьому законопроєкті, можливо, не буде необхідності, якщо йому вдасться досягти угоди між Україною і РФ.

"Я нічого не маю проти. Я просто кажу, що, можливо, зараз не дуже вдалий час, але це може статися через тиждень або два. Але це на мій розсуд", - сказав глава Білого дому.

Трамп і війна в Україні

Трамп щосили намагається наблизити кінець війни в Україні. Поки що йому це погано вдається. Учора він провів телефонну розмову з Путіним і оцінив її позитивно.

А сьогодні Трамп зустрічається із Зеленським у Білому домі. Серед іншого президенти обговорять питання ймовірних поставок ракет "Томагавк" Україні.

Нагадаємо, за попередньої адміністрації питання про постачання цих ракет Києву навіть не розглядалося.

Вас також можуть зацікавити новини: