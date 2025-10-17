Єврокомісія також закликала союзників по G7 та інші країни посилити свою підтримку України поряд з ЄС.

У Європейському Союзі запропонували використати частину "репараційної позики" в розмірі 140 млрд євро, забезпеченої замороженими активами Росії, для закупівлі американської зброї для України. Головною умовою є подальша підтримка Києва з боку Вашингтона, пише Financial Times.

Зазначається, що таку пропозицію було зроблено послам ЄС 17 жовтня. У документі Європейської комісії, з яким ознайомилися журналісти, детально описується структура кредиту. З'ясувалося, що більшу частину "репараційної позики" планують використовувати для закупівель зброї, а також для підтримки оборонної промисловості України та Європи.

У виданні додали, що на прохання Франції було запроваджено перевагу європейській зброї. У Єврокомісії зазначили, що може бути передбачена співпраця з міжнародними партнерами, які зобов'язуються надати додаткову підтримку Україні.

Європейські дипломати і чиновники розповіли журналістам, що головна мета цієї пропозиції полягає в тому, щоб використовувати великі контракти на закупівлю зброї, тим самим утримавши США на своєму боці.

У виданні додали, що Єврокомісія також закликала союзників по G7 та інші країни посилити свою підтримку України поряд з ЄС. Це може включати в себе повторення "репараційного кредиту" ЄС шляхом використання активів, заморожених у їхніх юрисдикціях.

Україна може отримати від ЄС допомогу ще на 25 мільярдів євро активів РФ

Раніше Politico повідомило, що Єврокомісія пропонує обговорити можливість використання для підтримки України ще 25 мільярдів євро заморожених російських активів. За інформацією видання, вони лежать на приватних банківських рахунках у країнах-членах Євросоюзу.

У виданні додали, що лідери країн Європейського Союзу мають намір провести широке обговорення цієї ініціативи і закличуть Єврокомісію представити пропозицію щодо позики.

