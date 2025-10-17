Redmi K90 Pro Max отримає глобальну версію і продаватиметься майже в усьому світі.

Xiaomi продовжує ділитися тизерами своїх майбутніх пристроїв. Цього разу компанія показала рендери нового флагманського смартфона Redmi K90 Pro Max, який стане першою моделлю Pro Max в історії Redmi.

На опублікованих фото показано білу версію наступного флагмана Redmi з ультратонкими рамками і великим модулем основної камери – дизайн явно натхненний останніми моделями iPhone 17 Pro і 17 Pro Max.

Праворуч від камери присутній гучномовець із написом Sound by Bose. Це рішення підкреслює мультимедійну орієнтацію пристрою.

У технічному плані очікується, що Redmi K90 Pro Max отримає новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, при цьому вартість пристрою в Китаї становитиме 4000 юанів (560 доларів). За словами виробника, смартфон стане найпотужнішим продуктом у своєму ціновому сегменті.

З інших особливостей: 6,59-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2K, акумулятор 7500 мАг з підтримкою 100-ватної дротової і 50-ватної бездротової зарядки і перископний телеоб'єктив. "З коробки" пристрій працюватиме на Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

Прем'єра Redmi K90 Pro Max відбудеться 27 жовтня в Китаї, разом із ним очікується вихід базової моделі Redmi K90. У Європі новинки вийдуть під брендом Poco: K90 стане Poco F8 Pro, а K90 Pro Max - Poco F8 Ultra.

Раніше УНІАН писав, що свіжий флагман Vivo позбавив Xiaomi 17 Pro Max звання "короля" продуктивності. Пристрою підкорилася позначка майже в 4 млн балів у бенчмарку AnTuTu.

