Схоже, росіяни поступово наздоганяють Україну в технологіях морських дронів.

Військово-морські сили України знищили російський морський дрон. Це перший такий випадок, про який стало відомо публічно.

"Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України, в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства. Завдяки злагодженим діям ВМС ЗС України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ворожу ціль було оперативно знищено", – йдеться у повідомленні військових.

Також пресслужба ВМС оприлюднила відео знищення дрона.

Військово-аналітичний портал Defense Express вивчив оприлюднений ролик і дійшов висновку, що це новий тип безпілотника, який до цього ніде не "світився". На це зокрема вказує характерна надбудова у задній частині безекіпажного катера, в якій, ймовірно, розміщена камера та системи зв’язку.

"Не враховуючи надбудову, його палуба має доволі плоску форму. Розмір цього безпілотника, ймовірно не великий, хоча за наявними кадрами важко визначити це. Судячи з доволі потужного вибуху, дрон був оснащений бойовою частиною", – пише видання.

Експерти також звернули увагу на те, що перед знищенням безпілотник просто стояв на одному місці.

"Можливо він був в очікуванні своєї цілі, або просто вийшов з ладу. Також існує можливість того, що він потрапив під дію систем радіоелектронної боротьби", – зазначають аналітики.

На думку аналітиків, поява нової моделі морського дрона, особливо з огляду на нещодавнє ураження українського корабля "Сімферополь" в руслі Дунаю, вказує на те, що росіяни продовжують активно розвивати цей вид озброєнь. Однак для них головною проблемою тут є відсутність власного аналога супутникового зв’язку Starlink, на який покладаються українські морські безпілотники.

"Для України це сигнал про необхідність захисту всієї портової інфраструктури, наприклад за допомогою систем РЕБ та бонових загороджень. А також про потребу у засобах для виявлення та протидії цим дронам ще далеко від берега", – наголосили в Defense Express.

Знищення українського корабля на Дунаї

Як писав УНІАН, наприкінці серпня російський морський дрон уразив український розвідувальний катер "Сімферополь", що перебував в одному з рукавів гирла Дунаю. Кілька моряків отримали поранення, щонайменше двоє загинули.

Українські офіційні органи ніколи не підтверджували публічно, що корабель затонув в результаті цієї атаки, однак загальний контекст заяв натякає на це.

Військові експерти назвали цей епізод новим рівнем протистояння на морі.

