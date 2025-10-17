Як вважає Зеленський, "це імпульс для завершення війни Росії проти України".

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдяки активному залученню президента США Дональда Трампа можна змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, хоча очільник Кремля не зацікавлений у цьому. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Пане президенте, дуже дякую за запрошення. Ще раз висловлюю вітання вам із успішним припиненням вогню на Близькому Сході. Ви зробили це", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, Трамп подякував президенту України за це привітання. Водночас, як вважає Зеленський, "це імпульс для завершення війни Росії проти України".

"Ми розуміємо, що Путін не готовий, але я впевнений, що з вашою допомогою ми зможемо зупинити цю війну. І ми дійсно потребуємо цього. Ми бачимо, що вони не мають успішних кроків на полі бою, і це добре. Я думаю, що у їхньої армії зараз дуже багато втрат, багато втрат економічних та людських. Я думаю, що це дуже важливий момент", - наголосив Зеленський.

При цьому, у президента України запитали, на які конкретні поступки він готовий піти, щоб припинилася війна. І зокрема, чи готовий відмовитися від вступу до НАТО. Зеленський відзначив:

"По-перше, я думаю, що нам треба сісти [за стіл переговорів] та поговорити. По-друге – нам потрібне припинення вогню. Навіть зараз, ви бачите на Близькому Сході - дуже важко підтримувати перемир'я. Скрізь, у кожній війні, це дуже непросто. Ми хочемо миру, Путін не хоче. Саме чому нам потрібно чинити на нього тиск".

Він додав, що сьогодні з Трампом обговорить те, що потрібно робити.

"Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів. І, як я вже раніше казав, ми готові говорити у будь-якому форматі, двосторонньому, тристоронньому. Це не має значення. Значення маж лише мир", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент України, "ми не говоримо про НАТО, або не НАТО".

"Для українців це дуже важливо. Звісно, це наше рішення, рішення союзників, щоб вирішувати, де ми перебуваємо. Але найголовніше, найважливіше для людей в Україні, які щодня зазнають нападів - мати справді міцні гарантії безпеки. НАТО – це найкращий варіант, але зброя дуже важлива. Союзники на нашій стороні – це дуже важливо. І між нами, для нас, двосторонні гарантії безпеки між мною та президентом Трампом дуже важливі. Ми не говорили детально про це. Але це найбільш важливий документ, бо Сполучені Штати дуже сильні", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - позиція Трампа

Як повідомляв УНІАН, Зеленський сьогодні прибув до Білого дому. Трамп його зустрів на вході. Лідери потисли руки і журналісти у Трампа запитали, чи вважає президент США, що можна переконати російського диктатора Путіна прикинити війну. Як сказав Трамп, він вважає, що це можливо.

