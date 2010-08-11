Французьким поліцейським дозволили бути нижчими 160 см

Поліцейські невеликого зросту з`являться у Франції - міністерство праці, солідарності та держслужби скасувало ряд обмежень, відповідно до яких на службу в поліції не могли вступити люди зростом нижче 1 метра 60 сантиметрів, сказано в ухвалі, опублікованій в офіційному віснику уряду.

"Вступити в ряди національної поліції відтепер можуть не тільки кандидати, зріст яких перевищує 1 метр 60 сантиметрів", - цитує рішення РІА "Новости".

Раніше таке обмеження було обов`язковим.

Крім цього, ухвала міністерства містить цілий ряд змін. Наприклад, спрощено вимоги для працівників митниці: зокрема, скасовано положення, згідно з якиму кандидат повинен "без обмежень використовувати верхні і нижні кінцівки", а також мати нормальну мову і слух.

У свою чергу тюремні наглядачі, окрім росту, не зобов`язані більш мати певне співвідношення зросту і маси тіла - до цього вважалося, що це є необхідним для виконання їх функцій.