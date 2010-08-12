Міліцію Кременчука пересадять на велосипеди і скутери
17:37, 12 серпня 2010Разное
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П`ять уже купили
Військовослужбовці міліцейського батальйону внутрішніх військ, розташованого в Кременчуку Полтавської області, патрулюватимуть місто на велосипедах і скутерах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник голови Автозаводського райвиконкому Кременчука Григорій БРИЖАХА.
За його словами, перші 5 велосипедів за гроші спонсорів вже придбано для патрулювання району.
«Тепер ми домовилися з колісним заводом про закупівлю для міліції ще 3 скутерів. Вони патрулюватимуть район навколо заводу, 304-й квартал, а також Лашки», - сказав Г.БРИЖАХА.
За його словами, перші такі патрулі вийдуть на чергування в День Незалежності України.
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