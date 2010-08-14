Аномальна спека в Ялті не створила проблем для зоопарку «Казка»

Незвично спекотна навіть для Ялти погода не створила великих проблем для зоопарку «Казка», «в цілому йде хороший, стабільний сезон, у вольєрах є тінь, будиночки, вода, тварини нормально перебувають сезон, комфортно живуть, продовжують радувати відвідувачів».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор Ялтинського зоопарку «Казка» Олег ЗУБКОВ. За словами керівника закладу, «ми щодня піднімаємо десятки тонн води - миємо, купаємо ведмедів, тигрів, наповнюємо їм басейни. Крім того, прокладаємо стаціонарний трубопровід, який заповнюватиме місткості під тиском». О.ЗУБКОВ також зазначив, що «на території зоопарку працюють фонтани - адже жарко не лише тваринам, але й людям. Але, на щастя, більшість тварин Ялтинського зоопарку - це мешканці тропічних, субтропічних широт, Африки, і сьогодні в Ялті нітрохи не жаркіше, ніж на африканському континенті». Як додав директор, «благо навколо нас річки, водоcпади, і озера на території. Ми збираємо дощову воду в 240-кубові місткості. Використовуємо те, що накопичилося взимку. Тому ми багатократно захищені від обезводнення території, з водою в зоопарку все гаразд. Споживання її, дійсно, збільшилося, але це для нас не критично».

За твердженням О.ЗУБКОВА, незважаючи на аномальну жару, в зоопарку нормально з`являється на світ і росте потомство звірів і птахів.

За словами керівника звіринцю, «мабуть, це перший сезон, коли Ялтинський зоопарк поліпшується не тільки в осінньо-зимовий період, коли він традиційно, у відсутність великого числа відвідувачів, звик займатися реконструкцією вольєр, поліпшенням, упорядкуванням території. За літній період відбулися великі зміни в облаштуванні території. З`явилися нові рослини».

Кажучи про найближчі плани і нові проекти, О.ЗУБКОВ повідомив про будівництво великої вольєри для амурських тигрів. «Її розміри - десь 700 квадратних метрів, і це за площею в десятки разів перевищує розміри тих вольєр, в яких ми сьогодні експонуємо амурських тигрів. Вона буде розташована на схилі, на висоті 10-12 метрів. Над лісом буде міст, з якого можна буде спостерігати тигрів у природних умовах їх проживання. Це камені, дерева. Вольєру плануємо закінчити до наступного року». Крім того, як сказав директор, «ми будуємо велику вольєру для азіатських слонів, придбання яких у Ялтинського зоопарку теж у планах». Як додав він, «роботи йдуть, і я думаю, що цей проект буде виконаний протягом двох-трьох років». «Ми також плануємо привезти зебр, для яких у зоопарку потрібно побудувати вольєру», - повідомив О.ЗУБКОВ.