Шансон зміцнює культурні зв'язки

У Севастополі проходить міжнародний конкурсний фестиваль «Шансон біля моря».

Як передає кореспондент УНІАН, його організатори на прес-конференції повідомили, що метою і завданням фестивалю є розвиток і зміцнення культурних зв`язків України з близьким і далеким зарубіжжям, популяризація Севастополя як історичного і культурного центру України, виявлення нових виконавців і авторів, збереження і розвиток кращих традицій жанру.

Фестиваль проходить за підтримки Міністерства культури і туризму України, а його організаторами є Cевастопольська міська держадміністрація і клуб "Шансон біля моря".

Сьогодні, 15 серпня, переможці фестивалю "Шансон біля моря" виступають на гала-концерті на площі Нахімова.