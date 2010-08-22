Сім автомобілів зіткнулись в тумані на Хмельниччині

16:03, 22 серпня 2010
Разное
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Загинули двоє людей, 10 - травмовані

Сьогодні о 08:25 годині у Хмельницькому районі на автодорозі Житомир-Чернівці-Теребляче сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 7 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби УМВС в області, внаслідок аварії загинуло двоє осіб, десять - травмовано.

Попередня причина аварії - погана видимість через густий туман.

Обставини ДТП з’ясовуються.

 

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