Сім автомобілів зіткнулись в тумані на Хмельниччині

Сьогодні о 08:25 годині у Хмельницькому районі на автодорозі Житомир-Чернівці-Теребляче сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 7 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби УМВС в області, внаслідок аварії загинуло двоє осіб, десять - травмовано.

Попередня причина аварії - погана видимість через густий туман.

Обставини ДТП з’ясовуються.