Сім автомобілів зіткнулись в тумані на Хмельниччині
16:03, 22 серпня 2010Разное
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Загинули двоє людей, 10 - травмовані
Сьогодні о 08:25 годині у Хмельницькому районі на автодорозі Житомир-Чернівці-Теребляче сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 7 автомобілів.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби УМВС в області, внаслідок аварії загинуло двоє осіб, десять - травмовано.
Попередня причина аварії - погана видимість через густий туман.
Обставини ДТП з’ясовуються.
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