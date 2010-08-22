У зіткненні Тойоти і Жигулів загинули 5 людей

У Запорізькій області в результаті лобового зіткнення автомобілів Тойота Прадо і ВАЗ-2105 загинули 5 людей, зокрема дитина.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС в Запорізькій області, аварія сталася 21 серпня близько 22:20 на 394-му км траси Харків-Сімферополь (Мелітопольський р-н Запорізької обл.)

"За попередніми даними, 26-річний водій Жигулів не справився з керуванням, виїхав на стрічну смугу руху, де автівка "лоб в лоб" зіткнулися з автомобілем Тойота Прадо, що рухався у бік Запоріжжя. В результаті аварії загинув водій іномарки - чоловік 30-35 років, особа якого поки не встановлена і 4 людини, які перебували в "Жигулях", зокрема 5-річна дівчинка", - повідомили в МНС.

На місці аварії зі співробітниками ДАІ працювали 2 одиниці техніки і 9 співробітників ГУ МНС, які за допомогою спецзасобів витягали тіла загиблих.