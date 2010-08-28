Донька посла розбилася, фотографуючись на вікні 25-го поверху

Донька американського посла в Тайланді загинула, випавши з вікна квартири на 25-му поверсі будинку в Нью-Йорку, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Як повідомили в поліції, 17-річна Ніколь Джон, судячи з усього, випила на вечірці, потім, ймовірно, вилізла з вікна, щоб сфотографуватися, і випадково зірвалася.

Поліція встановила, що Джон провела останні години життя в квартирі на 25-му поверсі житлового комплексу Herald Towers на Манхеттені, пише Associated Press, куди прийшла разом з групою молоді з одного з нічних клубів. Імовірно, Джон вживала алкогольні напої в квартирі і в клубі - у неї було фальшиве посвідчення особи, за яким їй було 23 роки.