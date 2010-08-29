У двох ДТП загинуло шестеро людей

У Житомирській області внаслідок двох дорожньо-транспортної події загинуло шестеро осіб, ще двох травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вранці 28 серпня на автошляху Житомир – Сквира біля с. Степок Андрушівського району сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. В результаті дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб (з них одна дитина), ще одну особу госпіталізовано.

Крім того, сьогодні вночі у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електричною опорою. Внаслідок зіткнення загинуло троє осіб, ще одна отримала травми.

На місцях подій працювали оперативні групи Головного управління МНС в Житомирській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 125 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 29 осіб та 160 – травмовано.