Янукович полетить до Берліна на розкритикованому літакові Ющенка

21:14, 29 серпня 2010
Разное
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Іл-62 несправний

Через технічну несправність великого літака Іл-62 завтра, 30 серпня, частина української офіційної делегації та журналісти відбудуть до Німеччини іншим літаком.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Державному управлінні справами.

За словами співрозмовника агентства, раніше для здійснення офіційного візиту до Німеччини української делегації на чолі з Президентом України Віктор ЯНУКОВИЧЕМ та представників ЗМІ готувався великий літак Іл-62 Державного авіаційного підприємства «Україна».

Але, повідомило джерело, через неможливість ліквідувати до початку візиту наявну технічну несправність у цього авіалайнера та гарантувати безпеку перевезення, було ухвалено рішення, що Президент України відбуде до ФРН нещодавно введеним в експлуатацію літаком «Аеробус» А-319.

Як заявляв раніше глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, цей літак, замовлений та оплачений за Президента Віктора ЮЩЕНКА, є малоефективним, адже має лише близько 40 місць.

Через це, а також у зв’язку з неможливістю замовити необхідну кількість квитків на рейсовий літак, було прийнято рішення, що частина української офіційної делегації, а також журналісти відбудуть завтра до Берліна іншим літаком.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 30 серпня, запланований офіційний візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Німеччини.

 

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