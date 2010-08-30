Католицька церква визнала тиск на жертву педофіла
01:52, 30 серпня 2010Разное
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До бельгійських газет потрапила стенограма
Римська католицька церква в Бельгії визнала, що її колишній глава намагався переконати чоловіка, спокушеного в дитинстві єпископом, відкласти оприлюднення цього факту, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Церква підтвердила достовірність надрукованих у бельгійських газетах стенограм зустрічі між кардиналом Годфрідом Даннеєлсом, єпископом-педофілом Роже Вангелюве і жертвою спокушання.
У стенограмі зафіксовано, що кардинал Даннеєлс пропонував потерпілому прийняти вибачення або дочекатися виходу єпископа Вангелюве на пенсію і тоді вже виступати з викриттями.
Церква заперечувала, що кардинал коли-небудь намагався приховати скандал.
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