Католицька церква визнала тиск на жертву педофіла

Римська католицька церква в Бельгії визнала, що її колишній глава намагався переконати чоловіка, спокушеного в дитинстві єпископом, відкласти оприлюднення цього факту, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Церква підтвердила достовірність надрукованих у бельгійських газетах стенограм зустрічі між кардиналом Годфрідом Даннеєлсом, єпископом-педофілом Роже Вангелюве і жертвою спокушання.

У стенограмі зафіксовано, що кардинал Даннеєлс пропонував потерпілому прийняти вибачення або дочекатися виходу єпископа Вангелюве на пенсію і тоді вже виступати з викриттями.

Церква заперечувала, що кардинал коли-небудь намагався приховати скандал.